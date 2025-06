Motorista perde controle de carro, atropela motoboy e danifica sete veículos em Barueri (SP)

uma motorista perdeu o controle do carro, atropelou o motoboy Jair Pereira dos Santos e deixou um rastro de destruição em Barueri (SP). A vítima, socorrida por moradores e pelo filho que estava presente, ficou prensada entre dois veículos. Ele está em estado grave no hospital. Testemunhas relataram que a motorista parecia embriagada e recusou o teste do bafômetro. O acidente danificou cinco motocicletas e dois carros. O marido da motorista, que estava no veículo com a filha, também não se envolveu no socorro. O caso está sob investigação policial.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!