Motorista perde controle de ônibus e fere 14 clientes de adega em Mogi das Cruzes (SP)

O motorista de um ônibus perdeu o controle do veículo, bateu contra um carro estacionado e atingiu clientes de uma adega em Mogi das Cruzes (SP). Ao menos 14 pessoas ficaram feridas após o acidente. O condutor fugiu do local sem prestar socorro. A polícia investiga as circunstâncias do incidente e busca identificar o responsável. As vítimas receberam atendimento médico e estão se recuperando.