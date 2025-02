Motorista perde controle e cai com carro em córrego na Grande São Paulo

Um motorista identificado como Wellington perdeu o controle do carro durante um temporal na noite desta quinta-feira na região metropolitana de São Paulo. O veículo capotou e caiu em um córrego após colidir com uma caminhonete estacionada. Ele conseguiu sair antes que a água entrasse no carro e foi resgatado pelos bombeiros com ferimentos na boca e dores no tórax. Os bombeiros, com a ajuda da polícia, usaram cordas para retirar Wellington da água. De acordo com um dos policiais que participaram do resgate, "a água estava subindo e poderia causar um dano maior, que seria a perda da vida." O local do acidente tem uma mureta de proteção em parte da avenida, mas em outros trechos os motoristas ficam vulneráveis.