Motorista que atropelou e matou amigas em São Caetano é indiciado e continua preso

O motorista que atropelou e matou duas jovens de 18 anos em São Caetano do Sul foi indiciado por homicídio com dolo eventual.



As vítimas, Isabela Priel Regis e Isabeli Helena da Costa, atravessavam na faixa de pedestres quando foram atingidas no fim da noite de quarta-feira (9).



A polícia está investigando se Breno participava de um racha e está analisando imagens de câmeras para determinar a velocidade do veículo. As jovens serão sepultadas após um velório conjunto programado para esta sexta-feira (11).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!