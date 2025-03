Motorista que atropelou e matou jovem na faixa de pedestre é liberado após prestar depoimento

Moradores de Osasco, na Grande São Paulo , realizaram um protesto após a liberação do motorista que atropelou e matou Thalia, uma jovem de 17 anos. O acidente ocorreu na faixa de pedestre. O condutor foi localizado e preso, mas liberado posteriormente. Ele é indiciado por homicídio culposo e omissão de socorro. A polícia continua investigando o caso enquanto os familiares expressam sua indignação com a situação.



