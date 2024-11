Motorista que invadiu contramão e atingiu moto é identificado após reportagem do Balanço Geral Manhã A polícia identificou o motorista que invadiu a contramão e atropelou uma motociclista em Diadema (SP) após exibição do caso no Balanço Geral Manhã. O homem foi indiciado por lesão corporal culposa e omissão de socorro. A vítima continua internada aguardando avaliação médica.