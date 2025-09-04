Motorista se empolga com música de Britney Spears, começa a dançar e capota carro

Uma motorista sofreu um acidente nos Estados Unidos após perder o controle do carro enquanto gravava um vídeo ao som de uma música da cantora pop Britney Spears. O incidente ocorreu quando a condutora decidiu filmar sua performance musical para as redes sociais. Durante a gravação, ela dirigia com apenas uma mão no volante e usava a outra para acompanhar o ritmo da canção "Baby One More Time".

A animação excessiva levou à perda de controle do veículo, resultando em um capotamento. Felizmente, a motorista não sofreu ferimentos graves e conseguiu pegar seu celular logo após o impacto.

O caso foi comentado por George, que também é fã das músicas de Britney Spears e costuma ouvi-las em alto volume durante suas viagens. Ele destacou a importância de manter sempre as mãos no volante mesmo quando se está animado com uma boa música. A situação serve como alerta sobre os perigos da falta de atenção nas estradas e reforça que ouvir música deve ser feito com responsabilidade para garantir a segurança no trânsito.

