Motorista sem habilitação provoca a morte de duas pessoas após atropelamento na calçada

Um acidente ocorrido no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, resultou na morte de duas pessoas. A motorista Carla Regina Costa, de 26 anos e sem habilitação, perdeu o controle do carro e atingiu três pedestres. Rosângela Barbosa dos Santos, de 47 anos, estava com Thaís voltando de um culto quando foi atropelada e não resistiu após sete dias na UTI. Jovino Diamantino Gomes da Silva morreu no local enquanto estava a caminho do mercado. Thaís foi a única sobrevivente, mas ficou traumatizada. Carla foi detida, prestou depoimento e liberada, e o caso está sendo investigado pela Secretaria de Segurança Pública. As famílias ainda lidam com a dor e a sensação de injustiça.