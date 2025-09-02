Motorista supostamente embriagado se envolve em acidente com morte e briga com testemunhas

Um grave acidente ocorrido em uma movimentada via de Itaquaquecetuba resultou na morte de um jovem motociclista e deixou a população local revoltada. O incidente envolveu um carro e uma motocicleta que colidiram frontalmente. Testemunhas alegam que o motorista do veículo estava sob efeito de álcool.

O episódio aconteceu na região metropolitana de São Paulo quando os dois veículos seguiam em sentidos opostos. Na moto estavam dois jovens, ambos com 21 anos. Após o impacto violento da colisão, eles foram lançados por vários metros. A passageira foi levada para um hospital paulistano onde passou por cirurgia e seu estado é considerado grave; já o condutor não resistiu aos ferimentos.

A cena do acidente rapidamente se tornou palco de tumulto entre moradores indignados e o motorista do carro envolvido no choque. Vídeos registraram momentos tensos nos quais ele, sem camisa, trocava socos com testemunhas enquanto era acusado verbalmente de estar alcoolizado durante a condução.

O trecho onde ocorreu a tragédia é frequentemente alvo de críticas dos moradores devido à falta de sinalização adequada e ao alto índice de acidentes relatados regularmente no local — cerca de um a cada quinze dias segundo relatos locais.

A Polícia Militar isolou a área para realização da perícia técnica necessária após o ocorrido. Devido ao ferimento sofrido pelo motorista do carro durante o acidente, ele não pôde realizar imediatamente o teste do bafômetro no local dos fatos. O caso está sendo investigado pelo Distrito Policial Central de Itacoaquecetuba para apurar as circunstâncias exatas desse trágico evento.

