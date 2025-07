Motorista usa carro alugado para riscar outros veículos no ABC paulista

Um motorista não identificado tem causado danos a veículos estacionados em ruas do ABC paulista. Usando um carro branco alugado, ele risca as laterais dos automóveis em movimento. As vítimas identificaram a placa do veículo e relataram os incidentes à polícia. A locadora, Foco Aluguel de Carros, informou ter rescindido o contrato após tomar conhecimento da situação e está colaborando com as investigações. ".



