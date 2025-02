Motorista vai embora sem prestar socorro após atropelar mulher na faixa de pedestre em SP

Uma mulher, que preferiu não se identificar, foi atropelada ao atravessar uma faixa de pedestre no bairro Vila Nova Cachoeirinha, zona norte de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro fez uma conversão e a golpeou, depois sem prestar socorro. A vítima sofreu fratura em um braço e lesões no nariz e boca. O comerciante que a socorreu descreveu os ferimentos como graves. As imagens permitiram identificar a placa do carro. O local do acidente é considerado perigoso devido à intensa movimentação e sinais de trânsito insuficientes, segundo um comerciante da área. A polícia está investigando o caso.