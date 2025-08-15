Mototaxista desobedece ordem de parada e passageira pula de veículo em fuga

Uma adolescente de 16 anos, Eduarda, pulou de uma moto durante uma perseguição policial após o condutor, que usava uma conta de aplicativo não autorizada, ignorar a ordem de parada policial em São Paulo . Eduarda, que retornava de uma festa de aniversário, decidiu saltar do veículo em movimento quando o motoqueiro fugiu dos policiais. Ferida, a jovem foi levada ao hospital. O condutor foi detido, mas o transporte de passageiros por motos na região permanece sem regulamentação específica.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!