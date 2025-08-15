Mototaxista desobedece ordem de parada e passageira pula de veículo em fuga
Eduarda, de 16 anos, se feriu ao saltar da moto conduzida por piloto irregular
Uma adolescente de 16 anos, Eduarda, pulou de uma moto durante uma perseguição policial após o condutor, que usava uma conta de aplicativo não autorizada, ignorar a ordem de parada policial em São Paulo. Eduarda, que retornava de uma festa de aniversário, decidiu saltar do veículo em movimento quando o motoqueiro fugiu dos policiais. Ferida, a jovem foi levada ao hospital. O condutor foi detido, mas o transporte de passageiros por motos na região permanece sem regulamentação específica.
