Mudanças em linhas da CPTM provocam tumulto na estação Barra Funda

Na manhã desta quinta-feira, a estação Barra Funda enfrenta uma movimentação acima do normal devido a mudanças nas linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM. Passageiros relatam dificuldades para acessar as plataformas em meio ao grande fluxo de pessoas que saem da linha 3-Vermelha do metrô.

A situação se agrava pela estrutura limitada: apenas uma descida está disponível para os passageiros acessarem as plataformas das linhas mencionadas. Isso cria um gargalo significativo no mezanino da estação. Apesar dos esforços dos agentes presentes para orientar o fluxo de pessoas e minimizar o tumulto, muitos usuários enfrentam atrasos em seus deslocamentos diários.

Os passageiros expressaram insatisfação com a dificuldade de locomoção dentro da estação. A presença de agentes é crucial para tentar organizar melhor o movimento nos horários mais críticos. Algumas sugestões incluem liberar escadas rolantes adicionais exclusivamente para descida durante momentos de pico.

O cenário reflete desafios contínuos enfrentados por quem depende do transporte público na capital paulista, especialmente quando ocorrem alterações inesperadas nas operações das linhas ferroviárias urbanas.

