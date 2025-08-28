Mulher abandona 11 filhotes de cachorro em lixeira

Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher abandona onze filhotes de cachorro dentro de uma caixa jogada em uma lixeira de Londrina (PR). Dos onze filhotes deixados no local, apenas um sobreviveu.

A ação foi registrada por câmeras instaladas na rua e mostrou a mulher caminhando pela calçada antes do ato cruel. A descoberta do conteúdo da caixa chocou a comunidade local. Em resposta ao ocorrido, esforços foram feitos para localizar a mãe dos cachorros, com o objetivo dela amamentar o único sobrevivente.

Atualmente sob novos cuidados junto à mãe em Jacarezinho, o filhotinho sobrevivente encontrou um novo lar após ser resgatado. Enquanto isso, a Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso e já identificou a responsável pelo abandono. Ela será interrogada e pode enfrentar acusações formais por maus-tratos seguidos da morte dos animais. A pena varia entre dois a cinco anos, além de multas aplicáveis, e ela poderá ser proibida permanentemente de ter contato com animais, devido à gravidade do caso, que resultou na morte dos filhotes.

aqui!