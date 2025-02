Mulher abandona cachorra em trabalho de parto perto de chácara na Grande São Paulo

Uma cachorrinha em trabalho de parto foi abandonada em frente a uma chácara em Itapecerica da Serra, região metropolitana de São Paulo. A proprietária do local encontrou e auxiliou a cadela no nascimento dos seus filhotes. A polícia identificou a mulher responsável pelo abandono, que alegou não ser a tutora e alegou não ter condições de cuidar dos animais após ser rejeitada por uma ONG. Gesiel, um protetor de animais, levou a mãe e os filhotes para receber cuidados veterinários. No total, dez filhotes nasceram, mas um não sobreviveu. A mulher filmada abandonando os animais pode enfrentar acusações de maus tratos.