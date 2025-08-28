Mulher abandona gata idosa em clínica veterinária de São Paulo

Uma gata chamada Cici foi deixada na porta de uma clínica veterinária na zona oeste de São Paulo com um bilhete da tutora pedindo cuidados. O caso gerou polêmica após os donos da clínica registrarem boletim de ocorrência contra a mulher por abandono e maus tratos. A situação levantou discussões sobre responsabilidade e alternativas para cuidar dos animais.

Câmeras de segurança capturaram o momento em que uma mulher deixou a caixa com Cici perto do portão da clínica. No bilhete encontrado junto à gata, a antiga tutora afirmou que o animal foi sua companheira por anos. Exames iniciais revelaram que Cici estava anêmica, desnutrida e apresentava doença renal grave.

A equipe veterinária iniciou tratamento imediato para estabilizar a saúde da gata, incluindo suporte para anemia e medicamentos diversos. Durante o processo, também foi descoberto um câncer intestinal no animal. Os custos já ultrapassam 4 mil reais.

Os proprietários da clínica pretendem localizar a tutora através das imagens das câmeras e responsabilizá-la legalmente pelo abandono. Segundo as leis brasileiras, abandonar animais é crime federal passível de pena entre dois a cinco anos de prisão.

Enquanto isso, Cici continua recebendo tratamento intensivo na clínica graças ao empenho dos profissionais envolvidos no seu cuidado diário. A história ressalta a importância do compromisso contínuo com os pets durante toda sua vida e levanta questões sobre como lidar adequadamente quando surgem dificuldades financeiras ou problemas graves de saúde nos animais domésticos.

aqui!