Mulher com histórico criminal é presa após matar companheiro no interior de São Paulo

Uma mulher foi detida na cidade de Mairinque, interior de São Paulo , após ser flagrada matando o companheiro durante uma discussão. O incidente aconteceu dentro da casa dela e foi capturado por câmeras de segurança que registraram a briga momentos antes do crime. Testemunhas afirmam que ela já havia agredido o parceiro anteriormente.

A vítima, Marcos Ricardo, mantinha um relacionamento conturbado com Tatiana há cerca de um ano. Apesar dos alertas da família sobre o comportamento violento da parceira, ele acreditava na mudança dela. Durante uma discussão, Tatiana esfaqueou Marcos no peito, o que causou sua morte.

Imagens das câmeras mostram Marcos dizendo que iria embora sem levar nada quando foi atacado. Após o crime, Tatiana saiu do local acompanhada, sem chamar socorro ou aguardar as autoridades.

Tatiana já possuía antecedentes criminais, incluindo tentativa de homicídio contra outro ex-companheiro em 2020, além de delitos como furto e embriaguez ao volante. A polícia chegou até ela por meio de uma denúncia anônima, efetuando sua prisão em flagrante.

Agora sob custódia, familiares esperam que Tatiana seja responsabilizada pelo assassinato, algo temido há tempos devido ao seu histórico agressivo.

