Mulher conhecida como Penélope do PCC é presa em apartamento de luxo na zona leste de SP

A polícia prendeu Luma Valéria, conhecida como Penélope ou Bela, uma das lideranças femininas do PCC. Ela estava foragida há cinco anos e foi localizada em um apartamento de luxo na Vila Formosa. A mulher de 35 anos tinha sido presa anteriormente com armas e era responsável por coordenar a ala feminina da organização criminosa. Investigadores também a associam a crimes no interior paulista, como o roubo em Americana, onde foi flagrada por câmeras de segurança com um carro cuja placa tinha as letras PCC.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!