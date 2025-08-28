Mulher de empresário que matou gari, delegada é afastada de suas funções em MG

O caso do assassinato de um gari em agosto continua a gerar desdobramentos. Renê Júnior confessou ter matado Laudemir de Souza Fernandes usando uma pistola pertencente à sua esposa, a delegada Ana Paula Balbino. A Polícia Civil confirmou que Ana Paula está afastada desde 13 de agosto por motivos médicos e agora enfrenta investigações sobre seu possível envolvimento no incidente.

A corregedoria busca acesso às comunicações entre o casal para determinar se a delegada emprestou sua arma ao marido ou se falhou em agir adequadamente após ser informada do crime. Além disso, há suspeitas sobre um possível auxílio prestado por ela a Renê depois do ocorrido. O laudo balístico já comprovou que o disparo fatal partiu da arma apreendida no apartamento dos dois.

Renê teria se irritado com uma motorista que bloqueava o caminho enquanto ele dirigia pela cidade, situação que culminou na morte do gari durante seu expediente. A justiça tem até domingo para responder ao pedido da corregedoria referente às mensagens trocadas pelo casal. O inquérito deve ser concluído até o final desta semana.

