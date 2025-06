Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação que investiga lavagem de dinheiro do Comando Vermelho

Mulher do cantor MC Poze do Rodo, a influenciadora digital Vivi Noronha é alvo de operação nesta terça-feira (3) por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa Comando Vermelho. De acordo com a polícia, a prática criminosa pode ter movimentado até R$ 250 milhões. A operação desta terça não tem relação com o caso que levou o próprio MC Poze para a cadeia. Ele foi detido em 29 de maio por apologia ao crime, mas já recebeu habeas corpus de deve ser solto ainda nesta terça (3).