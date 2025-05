Mulher denuncia médico ginecologista por importunação sexual em loja de conveniência

Uma mulher denunciou um caso de importunação sexual ocorrido em uma loja de conveniência em Fortaleza. Nas imagens, um homem aparece tocando a mulher enquanto ela deixava o estabelecimento. A polícia identificou o autor como um médico ginecologista, embora sua identidade ainda não tenha sido revelada. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da mulher, e apesar do inquérito inicial ser concluído, a Justiça solicitou investigações complementares. A defesa do médico afirma que não houve intenção sexual. As autoridades continuam analisando as filmagens das câmeras de segurança para prosseguir com a investigação.



