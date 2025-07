Mulher diz que foi abusada por motorista de aplicativo em São Paulo

Uma mulher denunciou que foi abusada dentro de um carro por aplicativo na zona leste de São Paulo . Após sair de um curso e dividir a corrida com uma professora, o motorista trancou as portas, encerrou a corrida e desviou a rota, fazendo perguntas pessoais à vítima. Após o abuso, o motorista a levou ao destino final e cobrou pela corrida. Outra mulher também relatou assédio semelhante. A plataforma de transporte afirmou que irá colaborar com as investigações e prestar suporte à vítima. A polícia investiga o caso após o boletim de ocorrência registrado pela mulher.



