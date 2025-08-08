Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Mulher é agredida durante corrida no Parque do Ibirapuera

O caso destaca insegurança nos parques da cidade

Balanço Geral Manhã|Do R7

Uma mulher foi agredida enquanto corria no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. A vítima levou um soco após esbarrar em outro corredor. Ela ainda não registrou ocorrência na delegacia. O autor continuou correndo após o ataque. O incidente gerou discussões sobre a segurança nos parques. A administração do parque condena agressões e recomenda que incidentes sejam reportados à segurança local.

