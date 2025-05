Mulher é agredida pelo companheiro na frente do filho dele em Mauá (SP)

Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro em Mauá, Grande São Paulo , após voltar de uma festa. A violência ocorreu na frente do filho de oito anos do agressor, que tentou intervir. O homem demonstrava ciúmes e controlava os passos da vítima. Em um momento de distração, a mulher conseguiu fugir com a ajuda de amigas e registrou um boletim de ocorrência. O casal estava junto há sete anos e essa não foi a primeira agressão. A vítima agora busca justiça e espera que o ex-companheiro responda pelos seus atos.



