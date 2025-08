Mulher é agredida por morador de abrigo no Artur Alvim, zona leste de SP

Uma mulher de 53 anos foi agredida em Artur Alvim, zona leste de São Paulo , por Guilherme Mendonça Filho, de 20 anos, morador de um abrigo para pessoas em situação de rua. Após o ataque, ele foi imobilizado por populares e detido pela polícia. Desde que o abrigo foi inaugurado, os moradores relatam aumento na insegurança. A prefeitura declarou que Guilherme será desligado do serviço social e a Secretaria de Segurança Pública confirmou sua prisão. Com episódios de violência crescente, muitos moradores estão abandonando a região, afetando o mercado imobiliário local.



