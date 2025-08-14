Mulher é feita refém por homem em surto na zona leste de São Paulo

Na zona leste de São Paulo , Solange foi feita refém por um homem em surto, armado com duas facas. A polícia, após negociar por cerca de duas horas sem sucesso, utilizou bombas de efeito moral. O homem, que já tinha passagens pela polícia, foi baleado quando tentou atacar novamente e não resistiu aos ferimentos. Solange foi libertada em segurança e recebeu apoio psicológico.



