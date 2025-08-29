Logo R7.com
Balanço Geral Manhã

Mulher é imobilizada e jogada no chão durante assalto em São Paulo

Caso destaca necessidade de reforço no policiamento no Butantã

Balanço Geral Manhã|Do R7

Uma mulher sofreu um assalto violento enquanto caminhava em uma rua do bairro Butantã, na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu quando a vítima foi surpreendida por um homem armado que anunciou o roubo. Apesar de pedir ajuda aos vizinhos durante o ataque, ela não conseguiu escapar.


O vídeo do ocorrido mostra a mulher sendo imobilizada e jogada ao chão pelo agressor antes de ter sua bolsa arrancada com força. A Polícia Militar chegou ao local após o criminoso fugir e até agora ele não foi capturado. Este caso se soma a outros relatos frequentes de assaltos na região, o que reforça a necessidade urgente de reforço no policiamento local.




