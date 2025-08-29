Mulher é imobilizada e jogada no chão durante assalto em São Paulo
Caso destaca necessidade de reforço no policiamento no Butantã
Uma mulher sofreu um assalto violento enquanto caminhava em uma rua do bairro Butantã, na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu quando a vítima foi surpreendida por um homem armado que anunciou o roubo. Apesar de pedir ajuda aos vizinhos durante o ataque, ela não conseguiu escapar.
O vídeo do ocorrido mostra a mulher sendo imobilizada e jogada ao chão pelo agressor antes de ter sua bolsa arrancada com força. A Polícia Militar chegou ao local após o criminoso fugir e até agora ele não foi capturado. Este caso se soma a outros relatos frequentes de assaltos na região, o que reforça a necessidade urgente de reforço no policiamento local.
