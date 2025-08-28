Mulher é presa após esquecer cocaína no uniforme do filho
Padrasto da criança já havia sido detido por liderar esquema de tráfico em Goiâna
Em Goiânia, um menino de oito anos encontrou cocaína no bolso de seu blusão na escola, levando à intervenção da Guarda Civil Metropolitana. Ele mostrou a substância a um colega e alertou a professora, que chamou as autoridades.
Durante a investigação, o garoto contou que a mãe, de 24 anos, havia colocado a droga em suas roupas. Ele disse que acreditava ser "para colocar comida em casa", possivelmente repetindo algo que ouviu dos pais. A mãe foi presa por tráfico, após assumir o ponto do padrasto da criança, preso desde junho. O conselho tutelar garantiu cuidados ao menino, agora com familiares.
