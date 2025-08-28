Mulher é presa após esquecer cocaína no uniforme do filho

Em Goiânia, um menino de oito anos encontrou cocaína no bolso de seu blusão na escola, levando à intervenção da Guarda Civil Metropolitana. Ele mostrou a substância a um colega e alertou a professora, que chamou as autoridades.

Durante a investigação, o garoto contou que a mãe, de 24 anos, havia colocado a droga em suas roupas. Ele disse que acreditava ser "para colocar comida em casa", possivelmente repetindo algo que ouviu dos pais. A mãe foi presa por tráfico, após assumir o ponto do padrasto da criança, preso desde junho. O conselho tutelar garantiu cuidados ao menino, agora com familiares.

