Mulher é presa com fuzil e pistola a caminho da feira do Brás, em São Paulo

A técnica em enfermagem Paula Moraes da Silva foi presa em São Paulo com um fuzil AK-47 e uma pistola de numeração raspada na bagagem. A mala continha ainda mais de 100 munições e três carregadores. As armas seriam levadas para a feira da madrugada do Brás, bairro de comércio popular na região central da capital paulista. Paula já tinha passagem por tráfico de drogas, negou o crime em depoimento e foi identificada por imagens da rodoviária em Pelotas (RS). Um motorista de ônibus afirmou que ela participou dessa viagem para São Paulo duas vezes recentemente. Paula foi encaminhada à audiência de custódia.



