Mulher é presa por envenenar dez gatos após ser demitida de ONG

Uma ex-funcionária de uma organização não governamental foi indiciada pela polícia por envenenar e matar dez gatos em Belo Horizonte. A mulher de 34 anos teria cometido o crime após ser demitida da instituição que abriga animais resgatados das ruas ou retirados de situações de maus-tratos.

O caso ocorreu quando a suspeita usou as chaves do local para entrar no imóvel e realizar o ato criminoso como voluntária na ONG. Segundo a investigação policial concluída seis meses depois dos fatos, imagens ajudaram a identificar a autora do crime.

Os gatos foram envenenados com um produto conhecido como "chumbinho". Além dos dez felinos mortos, outros dois precisaram ser internados devido à gravidade da situação. Uma funcionária relatou ter encontrado um gato em convulsão ao chegar ao local para cuidar dos animais antes de levá-los para uma feira. Ela descreveu o momento: "Eu comecei a ouvir alguém se debatendo... vi um gato rodando igual piru e totalmente trôpego."

A intervenção rápida impediu que mais mortes ocorressem entre os demais bichos abrigados na instituição. Apesar disso, o mandado de busca e apreensão solicitado pela polícia só foi expedido quatro meses após o incidente, atrasando as investigações.

A ex-funcionária agora enfrenta acusações formais por maus-tratos aos animais sob custódia da justiça.

