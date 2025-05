Mulher é presa suspeita de participar do sequestro do namorado em Tatuí (SP)

A princípio tratada como vítima, a namorada de um empresário sequestrado em Tatuí (SP), em 4 de abril, foi presa acusada de ser uma das mentoras do crime. Natacha Ariboni se atrapalhou ao descrever o cativeiro onde supostamente teria sido mantida refém junto com Valério Valdrighi. A polícia também descobriu que ela conhecia um dos líderes da quadrilha e falou com ele no dia do crime.



