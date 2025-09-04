Mulher é resgatada após ser mantida em cárcere privado por dez anos pelo marido

Uma mulher de 36 anos foi libertada após passar dez anos em cárcere privado imposto pelo próprio marido em Paranaguá (PR). Durante esse período, a vítima não teve contato com familiares ou amigos devido ao controle absoluto exercido pelo companheiro.

A polícia revelou que o homem utilizava táticas de terror psicológico para manter a esposa dentro de casa. Ele alegava que o ambiente externo era perigoso e desencorajava qualquer tentativa dela sair sozinha. A mulher vivia sem água encanada e acreditava que seus documentos desatualizados impediam sua liberdade.

O suspeito, um homem de 66 anos descrito pelos vizinhos como educado e tranquilo, foi preso sob acusação de cárcere privado. A mãe da vítima procurou as autoridades após várias tentativas frustradas de contatar a filha nos últimos anos.

Após o resgate, a mulher retornou à casa dos pais onde recebe apoio psicológico para se recuperar do trauma vivido na última década. O acusado está detido aguardando os procedimentos judiciais necessários enquanto as investigações continuam sobre este caso alarmante.

