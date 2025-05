Mulher é sequestrada quando entrava em carro em área nobre de São Paulo

A polícia de São Paulo está à procura de dois criminosos que sequestraram uma mulher em uma das áreas mais caras da cidade. A vítima foi abordada ao entrar em seu carro e forçada a passar para o banco do passageiro.



Os assaltantes tentaram realizar transferências bancárias via Pix, mas não conseguiram. A mulher foi levada até Taboão da Serra, onde foi abandonada sem ferimentos. Ela registrou um boletim de ocorrência. As autoridades acreditam que os criminosos estavam observando a rotina da vítima e agora analisam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos.



