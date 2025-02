Mulher encapuzada invade shopping em Campos (RJ) e coloca fogo em loja de moda íntima

Uma mulher invadiu um shopping de Campos dos Goytacazes (RJ) com um galão de gasolina e ateou fogo em uma loja de moda íntima no segundo piso. A fumaça intensa gerada pelo incêndio obrigou clientes e funcionários a evacuarem o local rapidamente. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente para controlar as chamas, enquanto a proprietária da loja, visivelmente abalada, prestou depoimento na delegacia. A polícia irá solicitar imagens das câmeras de segurança para identificar a responsável pelo incêndio. O sistema antichamas do shopping foi acionado e ajudou a evitar que o fogo se alastrasse. Alguns frequentadores tiveram que sair por uma janela com a ajuda de uma escada.