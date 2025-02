Mulher está desaparecida após ser arrastada pela enxurrada em São Paulo

Uma mulher está desaparecida após ser arrastada pela enxurrada no bairro do Jaçanã durante temporal que atingiu São Paulo na quinta-feira (18). O Corpo de Bombeiros retomou as buscas nesta quarta-feira (19). Mais de 100 mil imóveis na Grande São Paulo ainda estão sem energia elétrica devido aos danos causados.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!