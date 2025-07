Mulher furta plantas na frente de marcenaria na zona sul de São Paulo

O dono de uma marcenaria no Ipiranga, zona sul de São Paulo , ficou surpreso ao perceber o desaparecimento de algumas plantas em frente ao seu estabelecimento. Ao revisar as câmeras de segurança, ele viu uma mulher furtando folhas e, em seguida, levando um vaso inteiro que continha lavanda, planta apreciada pelo seu aroma e propriedades calmantes, além de outras plantas medicinais. Os proprietários pretendem registrar uma ocorrência policial devido ao furto.



