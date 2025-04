Mulher invade pizzaria do ex-namorado e promove quebradeira no interior de São Paulo

Uma mulher de 26 anos entrou em uma pizzaria em Marília (SP) armada com uma faca, tesouras e uma navalha. Procurando o ex-namorado, dono do estabelecimento, ela gritava: "Cadê ele, cadê ele?". Durante a busca, derrubou mesas e quebrou pratos. Funcionários chamaram a polícia após ela atacar o rapaz. A mulher foi presa em flagrante e alegou ter agido por ciúmes ao desconfiar de um envolvimento dele com uma funcionária da pizzaria.



