Mulher morre após ser atropelada por companheiro em São Paulo

Em São Paulo, um homem de 60 anos foi preso em flagrante após atropelar sua companheira, Rosângela Silva Varjão, e membros de sua família. O ataque, motivado por ciúmes, resultou na morte de Rosângela, que não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. O suspeito, Paulo César da Silva Viana, discutiu com Rosângela antes de obrigar todos a descerem da van. Pouco depois, ele retornou e atropelou as três vítimas. Os outros dois ocupantes foram socorridos, com a filha de Rosângela sofrendo escoriações leves e seu genro permanecendo internado devido a uma fratura na perna. O caso está sendo investigado como feminicídio e dupla tentativa de homicídio.



