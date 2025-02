Mulher morre após sofrer mal súbito em academia

Uma mulher de 43 anos morreu após sofrer um mal súbito dentro de uma academia em Santo Estevão, na Bahia. Ela desmaiou enquanto utilizava a cadeira extensora. Instrutores e alunos tentaram socorrê-la até a chegada do SAMU. A equipe médica prestou atendimento no local e a vítima foi levada ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que não há indícios de crime e o caso será investigado por laudos técnicos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!