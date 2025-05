Mulher percebe arma falsa e parte para cima de ladrão em São Paulo

Dois bandidos em bicicletas abordaram duas irmãs que voltavam do supermercado e da academia na Vila Leopoldina, na zona oeste de São Paulo. Uma das mulheres percebeu que a arma do ladrão era falsa e reagiu. Durante a luta corporal, o ladrão conseguiu fugir após ser imobilizado temporariamente. A polícia, acionada por um pedestre, prendeu um dos assaltantes com uma réplica de arma de fogo; o comparsa permanece foragido.



