Mulher perde R$ 350 mil após se casar com homem que conheceu pela internet

Uma mulher perdeu R$ 350 mil após se casar com um homem que conheceu pela internet. Ele a convenceu a vender seu apartamento no Guarujá e investir em criptomoedas. Após se mudarem para o México, ele alterou seu comportamento e fugiu com o dinheiro um mês depois do casamento. A mulher moveu um processo contra ele pedindo divórcio e bloqueio de ativos financeiros. A polícia investiga o caso e aguarda mais esclarecimentos da vítima.



