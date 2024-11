Mulher pula de carro em movimento após ser assediada por motorista de aplicativo

Uma passageira saltou de um carro em movimento na zona leste de São Paulo para escapar do motorista de aplicativo que a estava assediando. O incidente ocorreu enquanto ela retornava de uma festa em Bragança Paulista (SP) com uma amiga. Durante o trajeto, o motorista fez insinuações e pediu que a mulher se sentasse no banco da frente. Ele também tocou a perna dela.