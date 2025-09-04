Mulher pula de ponte para não ser esfaqueada no Amazonas

Uma mulher pulou de uma ponte para escapar de uma tentativa de esfaqueamento no Amazonas. O incidente ocorreu quando a vítima foi perseguida por outra mulher e, sem opções aparentes para fugir da agressora, decidiu pular da estrutura. A queda resultou em lesões graves, e a vítima foi socorrida e levada ao hospital local, onde recebe tratamento médico.

O episódio aconteceu em uma ponte de madeira com altura significativa. Apesar das sérias lesões sofridas na queda, a ação rápida da vítima evitou que ela fosse ferida pela faca. Até o momento, as autoridades ainda não localizaram a agressora envolvida no caso.

A situação chamou atenção após imagens serem divulgadas pela RECORD Manaus. As investigações continuam enquanto equipes buscam identificar e capturar a responsável pelo ataque.

aqui!