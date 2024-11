Mulher reage com chutes e socos para impedir roubo de celular em São Paulo

Uma jovem foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto utilizava seu celular na rua. Um motociclista se aproximou e tentou levar o aparelho dela. A mulher reagiu imediatamente, lutando com o criminoso mesmo após cair no chão. Durante a luta, ela conseguiu derrubar a moto do assaltante e continuou resistindo. Os gritos da jovem chamaram a atenção de vizinhos que estavam nas proximidades. Eles intervieram e ajudaram a conter o suspeito até a chegada da polícia. O homem foi preso em flagrante.