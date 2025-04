Mulher sem habilitação e com sinais de embriaguez causa acidente grave na zona sul de São Paulo

Uma mulher de 25 anos causou um acidente na zona sul de São Paul ao colidir seu carro contra o portão de uma residência. Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo em alta velocidade chocou-se violentamente contra o portão. A motorista, sem habilitação e com sinais de embriaguez, recusou-se a fazer o teste do bafômetro e foi levada ao Instituto Médico Legal. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!