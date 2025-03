Mulher sobrevive a tentativa de feminicídio e diz que o ex-marido continua impune

Juliane Prates da Silva sobreviveu a uma tentativa de feminicídio em São Paulo , após ser atacada pelo ex-marido que descumpriu uma medida protetiva. O agressor invadiu a casa dela e, diante dos filhos, a agrediu com uma barra de ferro. A mãe de Juliane a encontrou gravemente ferida, levando-a a enfrentar meses de internação e dificuldades financeiras. O ex-marido, ainda impune, já tinha um histórico de violência arquivado por falta de provas. Juliane, que também sofreu cárcere privado e abuso psicológico, agora mora com a mãe e luta para superar traumas e reconstruir seus sonhos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!