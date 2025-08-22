Mulher tem aliança e celular roubados em plena luz do dia em Carapicuíba

Em Carapicuíba, Grande São Paulo, uma mulher foi abordada por dois homens em uma motocicleta enquanto aguardava uma carona. Armados, eles exigiram e levaram seu celular, capacete e aliança, além de forçá-la a fornecer a senha do aparelho. A ação ocorreu em plena luz do dia. Após o crime, a polícia intensificou o patrulhamento entre Osasco e Carapicuíba, resultando na prisão de Vinícius Santos Guimarães, que tinha várias passagens criminais. Os pertences da vítima ainda não foram recuperados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!