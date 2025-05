Mulher tem arma apontada para a cabeça durante assalto na zona sul de São Paulo

Uma jovem foi abordada por dois criminosos armados enquanto caminhava por uma rua no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo . O circuito de segurança registrou o momento em que um dos bandidos desceu da moto e apontou a arma para ela, chegando a carregar a arma na frente da jovem. A vítima implorou para não ser assaltada, mas acabou entregando sua bolsa após a ameaça de violência. O caso foi registrado na delegacia eletrônica e está sob investigação da Polícia Civil, que analisa as imagens para identificar os suspeitos.



