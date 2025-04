Mulheres desarmam bandido que tentou assaltar carro de luxo em São Paulo

A influenciadora e empresária Núbia Lima e suas amigas foram abordadas por três ladrões enquanto estavam em um carro de luxo no litoral de São Paulo .



A ação começou quando os ladrões, um deles armado com um simulacro, forçaram as mulheres a entrar no veículo. As mulheres, no entanto, reagiram : uma aplicou um mata-leão enquanto a outra tomou a arma do ladrão. O caos dentro do veículo fez os criminosos desistirem da ação e fugir. Núbia compartilhou o incidente com seus mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, ressaltando a rápida reação das amigas . O caso foi registrado na delegacia de Guarujá e a polícia busca identificar os suspeitos.



