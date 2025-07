Mulheres saem na mão dentro de ônibus no Pará

Duas mulheres trocaram socos dentro de um ônibus que faz a linha entre Mosqueiro (PA) e Belém. O incidente, registrado por passageiros, foi acompanhado por outras pessoas que também participaram da desordem. A confusão teve início após a entrada de um casal aparentemente embriagado, mas as causas exatas do desentendimento não são claras. Felizmente, não houve feridos. s.



